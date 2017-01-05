شاهدوا إطلالات فارس الشهري الأكثر أناقة

لمع اسم "فارس الشهري" مؤخراً بعد مشاركته في برنامج مسابقات تصميم الأزياء "بروجكت رن وي" في دبي، بدور المستشار؛ لتخصصه في مجال الموضة والأزياء والذي قضى فيه أكثر من ١٥ سنة، وهو المؤسس والمنشئ لـ "أيام الموضة بالرياض".

كان فارس يرافق المشتركين طوال فترة مشاركتهم ويقوم بتدريبهم ويعطيهم بعض النصائح التي تساعدهم في مشوار التصميم، بأسلوب عفوي لكنه لا يخلو من الصرامة التي لابد منها. و كان يبهرنا على مدار البرنامج بإطلالاته المميزة بالبدل الرسمية تارة والكاجوال تارة أخرى وكيف يستعين بالاكسسوارات ليزيد من بهاء طلته.

نتركك عزيزي القارئ مع الصور لتستشف منها أفكاراً لإطلالاتك المقبلة.