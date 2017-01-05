أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنوك هي ما تدفع الإقتصاد وتحمي مصر خلال الفترة الأخيرة -
حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - رئيس بنك مصر :حجم الودائع لدى البنوك تبلغ 2 تريليون و700 مليار جنيه -
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
دوائر أمن ألمانية: حتى الآن لا توجد إشارات على أن تفجيرات دورتموند هجوم إرهابي -
مصدر: إنهاء ندب أستاذ بإعلام الأزهر بسبب سؤال عن مبارك -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : ضحايا الإرهاب من كل فئات المجتمع ولم يرتكبوا جريمة في حق واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

شاهدوا إطلالات فارس الشهري الأكثر أناقة

Google+ Print

الخميس 05-01-2017 01:01

لمع اسم "فارس الشهري" مؤخراً بعد مشاركته في برنامج مسابقات تصميم الأزياء "بروجكت رن وي" في دبي، بدور المستشار؛ لتخصصه في مجال الموضة والأزياء والذي قضى فيه أكثر من ١٥ سنة، وهو المؤسس والمنشئ لـ "أيام الموضة بالرياض".
كان فارس يرافق المشتركين طوال فترة مشاركتهم ويقوم بتدريبهم ويعطيهم بعض النصائح التي تساعدهم في مشوار التصميم، بأسلوب عفوي لكنه لا يخلو من الصرامة التي لابد منها. و كان يبهرنا على مدار البرنامج بإطلالاته المميزة بالبدل الرسمية تارة والكاجوال تارة أخرى وكيف يستعين بالاكسسوارات ليزيد من بهاء طلته.
نتركك عزيزي القارئ مع الصور لتستشف منها أفكاراً لإطلالاتك المقبلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي