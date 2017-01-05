محمد الباز عن شائعة بيع " الدستور" لرجل الأعمال أيمن الجميل:هرتلة مثيرة للسخرية

نفى الدكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة ورئيس مجلس تحرير جريدة "الدستور" ، ما نشر فى بعض وسائل الإعلام بشأن بيع جريدة الدستور لرجلى الأعمال أيمن الجميل ومحمد فريد خميس ،ووصف الباز ما نشرته إحدى الصحف أن رجل الأعمال أيمن الجميل ضمن ملاك صحيفة "الدستور" ، وأن شراءه الجريدة جاء مكايدة فى رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، بأنه" هرتلة تستحق السخرية " .

وأكد الباز في تصريحات لـ " اليوم السابع "أن جميع المعلومات المنشورة حول إعادة بيع جريدة "الدستور" بعد صفقة الشراء الأخيرة منذ 3 أسابيع ،غير صحيحة على الإطلاق ، وهدفها التشويش على الجريدة فى مرحلتها الجديدة ،لعرقلة انطلاقها نحو استعادة مكانتها بين القراء.

وقال الباز إن عمرو الفقي مالك وكالة "ميديا بام الإعلانية "، هو الذى وقع صفقة شراء جريدة الدستور، باعتباره شريكًا مع 10 من العاملين فى مجال الميديا، موضحًا أنه – الباز-كان وسيطًا فى البداية فى شراء الجريدة، وتم اختياره فى اللحظات الأخيرة لتولي المسؤولية كاملة.

يذكر ان الدكتور محمد الباز تولى رئاسة مجلس إدارة جريدة الدستور ورئاسة تحريرها بعد صفقة شراء الدستور التى جرى إتمامها قبل 3 أسابيع ، ومن المنتظر ان تصدر الجريدة أول عدد جديد لها بعد أيام قليلة .