مكياج نيود للمرأة السعودية

تتميّز المرأة السعودية بسمرتها المميّزة التي تمنحها جمال ربانياً خالصاً لا يحتاج إلى جهد كبير خلال وضع المكياج، وهو ما يجعل المكياج النيود هو الأنسب لها إذ يُظهر تألّقها وجمالها من دون تكلف أو مبالغة. في هذا السياق، تقدّم لك سيدتي خطوات بسيطة لتطبيق المكياج النيود الخاص بالسمرة العربية الخالصة .

لتطبيق هذا المكياج في دقائق:

استخدمي كريم أساس مناسباً للون بشرتك، أي أن يكون أغمق من لون بشرتك بدرجة واحدة لا أكثر كي تبقي على المظهر الطبيعي لوجهك.

إذا شاب البشرة عيبٌ فاستخدمي الكونسيلر لإخفائها ولإخفاء الهالة السوداء تحت العينين.

اختاري بودرة وجه بلون طبيعي مماثل للون بشرتك أو أغمق بدرجة من لون بشرتك .

للحاجب، استخدمي قلم تحديد الحاجب برفق لضمان مظهر طبيعي للحاجب.

ـ ضعي ظلال العيون على الجفن العلوي للعين، بدءاً من الخارج إلى الداخل، فيصبح غامقاً قليلاً من جهة الزاوية الخارجيَّة للعين، ويخفّ تدريجياً كلما اقترب من الزاوية الداخليَّة للعين. اختاري اللحمي المائل إلى اللون المشمشي أو اللون البرونزي.

-لإعطاء عينيك مظهراً أكثر اتّساعاً استخدمي ظلالاً باللون الأبيض تحت الحاجب مباشرة .

ـ ضعي خطاً رفيعاً من الكحل الأسود أو الأيلاينر السائل على الجفن العلوي .

ـ استخدمي الماسكرا بوفرة لإعطاء رموشك مظهراً أكثر كثافة .

ـ ضعي أحمر الشفاه باللون النيود.

ـ ضعي قليلاً من أحمر الخدود على الوجنتين والجبين، وقليلاً على الأنف والذقن. ليكون اللون متناسقاً اختاري أحمر خدود بلون مناسب للون بشرتك، ولون أحمر الشفاه .