«الكاف» يرد على تحويل عيسى حياتو للنيابة

رد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في بيان رسمي على الاتهامات التي وجهها جهاز حماية المنافسة المصري إلى عيسى حياتو رئيس الاتحاد بسبب حقوق بث بطولات “الكاف” حتى 2028.

جهاز حماية المنافسة المصري كان قد أصدر بياناً يعلن فيه إحالة عيسى حياتو للنيابة العامة وكذلك قنوات “بي إن سبورتس” القطرية التي اشترت الحقوق بشكل حصري من “لاجادير” الفرنسية، وذلك بسبب “الاحتكار”.

الكاف رد في بيان رسمي جاء فيه: “الأخبار التي تأتي من مصر كاذبة، الخطاب الذي وصلنا من جهاز حماية المنافسة المصرية لم يرد فيه إحالة عيسى حياتو للنيابة بتهمة الفساد مثلما تردد”.

الاتحاد الأفريقي أكد على أنه لم يخالف التشريعات الدولية والقانونية في عقده مع لاجادير سبورت الذي يمتد من 2017 وحتى 2028، مشيراً إلى أن العقد تم توقيعه في 2015.

وأشار الكاف في بيانه إلى أن هذا العقد يقدم تمويلاً كبيراً يساعد على تطوير كرة القدم في أفريقيا بسبب الزيادة الكبيرة في الإيرادات طوال فترة التعاقد التي تستمر لأكثر من 10 سنوات.

بيان الكاف انتهى بأنه على مدار الستون عاماً الماضية يلتزم الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات بكل الالتزام الصارم بالقوانين واللوائح والتشريعات المعمول بها دولياً وفي القارة الأفريقية.