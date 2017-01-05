«تشاد» تغلق حدودها البرية مع ليبيا فى ضوء «تهديد إرهابى»

أعلن ألبير باهيمي باداكيه، رئيس الوزراء التشادى، اليوم الخميس، إغلاق الحدود البرية مع ليبيا، لافتًا إلى أن هناك “خطر محتمل لتسلل إرهابى”.

وقال “باداكيه”: فى مواجهة الأخطار التى تهدد وحدة ترابنا الوطنى، قررت الحكومة اغلاق حدودنا البرية مع ليبيا، وإعلان المناطق المحاذية لليبيا مناطق عمليات عسكرية.

وأضاف رئيس الوزراء : عبر هذين القرارين، تسعى الحكومة إلى التصدى لأى احتمال من شأنه اقلاق سكاننا فى هذه المناطق وتهديد السلام داخل حدودنا.

وأوضح، أن بعض المجموعات الإرهابية المعزولة إتجهت إلى جنوب ليبيا، أى إلى الحدود الشمالية لبلادنا التى قد تتعرض فى ضوء ذلك لخطر تسلل إرهابى، ولم يدل بأى تفاصيل عن هوية هذه المجموعات الإرهابية.

وفى 12 ديسمبر الماضى، أكدت مجموعة تشادية متمردة أن قاعدتها الخلفية فى جوار تشاد وليبيا هاجمتها قوات جوية تابعة للمشير خليفة حفتر، منددة بتواطؤ الآخير مع الرئيس التشادى ادريس ديبى.