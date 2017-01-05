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بالصور.. ضبط لمبات مجهولة المصدر بأحد محال الأدوات الكهربائية ببورسعيد

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بالصور.. ضبط لمبات مجهولة المصدر بأحد محال الأدوات الكهربائية ببورسعيد بالصور.. ضبط لمبات مجهولة المصدر بأحد محال الأدوات الكهربائية ببورسعيد

>بورسعيد – محمد عزام

 

تمكنت مديرية ببورسعيد، اليوم الخميس، من ضبط مصابيح "إسبوتات" ولمبات موفره؛ غير مدون عليها أية بيانات تفيد التوصيف وبلد المنشأ؛ وذلك بأحد محال الأدوات الكهربائية في حي المناخ .

كانت حملة من مديرية التموين برئاسة محمد عوض؛ بناءاً على توجيهات ناصر ثابت، مدير تموين بورسعيد، ومجدي الخضر، وكيل المديرية؛ لضبط المخالفات بالمحال التجارية  .

 وقامت الحملة بضبط أحد المحلات للأدوات الكهربائية يقوم بالغش التجاري من خلال بيع مصابيح "إسبوتات"  غير مدون عليها أية بيانات تفيد التوصيف .

 كما ضبطت الحملة لمبات موفره للطاقه غير مدون عليها بلد المنشأ؛ بالمخالفة لأحكام القانون ٢٨١لـ١٩٩٤، وتم تحرير المحضر رقم ١٣٣جنح المناخ لسنة ٢٠١٧ .

 

 

 

 

 

 


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