بالصور.. ضبط لمبات مجهولة المصدر بأحد محال الأدوات الكهربائية ببورسعيد

بورسعيد – محمد عزام

تمكنت مديرية التموين ببورسعيد، اليوم الخميس، من ضبط مصابيح "إسبوتات" ولمبات موفره؛ غير مدون عليها أية بيانات تفيد التوصيف وبلد المنشأ؛ وذلك بأحد محال الأدوات الكهربائية في حي المناخ .

كانت حملة من مديرية التموين برئاسة محمد عوض؛ بناءاً على توجيهات ناصر ثابت، مدير تموين بورسعيد، ومجدي الخضر، وكيل المديرية؛ لضبط المخالفات بالمحال التجارية .

وقامت الحملة بضبط أحد المحلات للأدوات الكهربائية يقوم بالغش التجاري من خلال بيع مصابيح "إسبوتات" غير مدون عليها أية بيانات تفيد التوصيف .

كما ضبطت الحملة لمبات موفره للطاقه غير مدون عليها بلد المنشأ؛ بالمخالفة لأحكام القانون ٢٨١لـ١٩٩٤، وتم تحرير المحضر رقم ١٣٣جنح المناخ لسنة ٢٠١٧ .