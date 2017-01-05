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ضبط شخص تعدى على أمين شرطة بمرور شربين

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ضبط شخص تعدى على أمين شرطة بمرور شربين ضبط شخص تعدى على أمين شرطة بمرور شربين

>الدقهلية شريف الديب

القى ضباط مباحث مركز شربين القبض على شخص اعتدى على أمين شرطة بمرور شربين بقطعة خشبية.

تلقي اللواء مصطفي النمر مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدي القمري مدير مباحث المديرية بتمكن الرائد احمد حسين رئيس مباحث مركز شربين من تحديد هوية الشخص الذي قام بالاعتداء على أمين شرطة بمرور شربين بقطعة خشبية، وإصابته بجرح قطعى بفروة الرأس وهروبه.

حيث توصلت التحريات إلى أن المعتدي هو" محمد ر ال ا" وتم ضبطه وبالتحقيق معه اعترف بالاعتداء على امين الشرطة وتم تحرير المحضر رقم 586 لسنة 2017 جنح مركز شربين وجاري عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


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