أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الخميس 5 / 1 / 2017

كتب سليمان النقر

شهد نادى الإسماعيلى اليوم الخميس 5 / 1 / 2017 ، عددًا من الأحداث المهمة، والتى جاء فى مقدمتها ، التحفظ على إتمام صفقة إسلام جمال ودويدار يقترب، وترشيح مهاجم الترجى السابق لتدعيم هجوم الدراويش وتأجيل صفقتى الشتاء لحين عودة ستراكا.

تتجه النية داخل نادى الإسماعيلى لصرف النظر عن التعاقد مع إسلام جمال مدافع الزمالك على سبيل البيع النهائى أو الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بسبب تصريحاته التى رآها مجلس الإدارة تسئ لنادى الإسماعيلى ، بعدما اشترط اللاعب الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة من أجل الموافقة على العودة لصفوف الدراويش.

دخل النيجيرى صمويل ايدوك مهاجم الترجى التونسى السابق وقاسم باشا التركى دائرة المرشحين لتدعيم هجوم الإسماعيلى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ، بعدما تم عرضه على مسئولى الدراويش من أحد وكلاء اللاعبين.

أرجأ مسئولو الإسماعيلى إتمام الصفقتين اللتين تنوي الإدارة إبرامها خلال الانتقالات الشتوية الجارية لحين عودة التشيكى فرانز ستراكا المدير الفنى من بلاده، بعد قضاء إجازة أعياد الكريسماس من أجل إطلاعه على آخر تطورات الصفقتين ومعرفة شروطه بشأن الصفقات الجديدة التى ينوي التعاقد معها لسد العجز في صفوف الدراويش.

حالة من الغموض تفرض نفسها على مصير محمد صبحى قائد الإسماعيلى بسبب رغبة إدارة النادى في تخفيض عقده مع الدراويش والتنازل عن جزء كبير من مستحقاته لدى قلعة الدراويش عن المواسم السابق، وهو ما يرفضه اللاعب الذي يتمسك بالحصول على مستحقاته كاملة وعدم التنازل عن مبالغ لقلعة الدراويش.

يبحث مسئولو نادى الإسماعيلى توفير معسكر مغلق للفريق بدبى منتصف يناير الجارى من أجل تجهيز اللاعبين بشكل جيد للدور الثاني، من منافسات الدورى الممتاز، حيث كلف مجلس الإدارة لجنة التسويق بالنادى بتوفير معسكر مغلق يناسب النادي ولا يحمل خزينة الدراويش أية أعباء مالية، لتلبية رغبة التشيكى فرانز ستراكا المدير الفنى الجديد للإسماعيلى.