التحقيق مع نتنياهو للمرة الثانية بتهمة تلقى رشاوى من رجال أعمال

كتب: هاشم الفخرانى

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن طاقم من المحققين الإسرائيليين وصل إلى مقر اقامة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بالقدس الكائن بشارع "بلفور".

وأضافت الصحيفة أنه بعد أيام من التحقيق مع "نتنياهو" فى قضايا تتعلق بالفساد المالى وصل المحققين اليوم لاستكمال التحقيق المتعلق بتلقى أموال من الخارج ، وأن السؤال المباشر الذى سيتم تقديمه لنتنياهو هو لماذا حصلت على امتيازات من رجال اعمال؟ ونظير ماذا؟

وكان نتنياهو قد صرح عقب الجلسة السابقة من التحقيق أن التهم الموجهة له باطلة وغير صحيحة.

وقال نتنياهو، فى تعليق نشره على صفحته على موقع "تويتر": " سنوات طويلة من الاضطهاد اليومى ضدى وعائلتى، كما حدث بالأمس أثبتت لا شىء.