أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا .. رواد تويتر يشيدون بـ "الأسطول الجنوبى"

>مريم بدر الدين
امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم الخميس، بالعديد من المنشورات والصور المهمة، ويرصد "اليوم السابع" أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة، والمدونون على المواقع.
1. عمل يهدد خطوبة عروس فى المحلة يثير "فيس بوك".. وصاحبته ترد
2. جواب غرامى من طفلة فى ابتدائى لحبيبها يثير سخرية رواد "فيس بوك".. آخر تقاليع جيل الزمن ده
3. الأسطول الجنوبى يتصدر تويتر.. ومغردون: الجيش يحكم سيطرته على البحر الأحمر
4. تداول صور لأحمد ماهر بعد إخلاء سبيله من قسم ثالث بالتجمع الخامس
5. عشاق الأبيض يحتفلون بتأسيس النادى بهاشتاج "زمالك 106".. وخالد الغندور يشارك
6. الصفحة الرسمية لنادى الزمالك تحتفل بالذكرى الـ106 على تأسيسه
7. صورة لرجل بجانب طفل يلفه بحزام من القنابل اليدوية تثير رواد "فيس بوك"
8. شريف البندارى يشن هجوما على السخرية من ملابس أحمد مجدى
9. رمضان صبحى والشناوى وعمر جابر يحتفلون بفوزهم بجوائز جمعية اللاعبين المحترفين
10. راغب علامة ينشر صورته فى إيطاليا مع أسرته
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