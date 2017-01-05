أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا .. رواد تويتر يشيدون بـ "الأسطول الجنوبى"

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم الخميس، بالعديد من المنشورات والصور المهمة، ويرصد "اليوم السابع" أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة، والمدونون على المواقع.

1. عمل يهدد خطوبة عروس فى المحلة يثير "فيس بوك".. وصاحبته ترد