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الأهلى عن عودة الاستبدال: قرار طال انتظاره

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الأهلى عن عودة الاستبدال: قرار طال انتظاره الأهلى عن عودة الاستبدال: قرار طال انتظاره

>كتب رمضان حسن

أبدى محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادى الأهلى رضاه عن قرار اتحاد الكرة، اليوم الخميس، بالسماح لأندية الدورى الممتاز بعودة لاعبين اثنين "استبدال" فقط خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد فترة طويلة من الشد والجذب بين مسئولى الأندية واتحاد الكرة.

 

وقال عبد الوهاب لـ"اليوم السابع" إن قرار اتحاد الكرة جيد ويخدم النادى الأهلى الذى يبحث جهازه الفنى بقيادة حسام البدرى عن دعم الفريق بأكثر من صفقة خلال الفترة الحالية.

 

وكان الأهلى ومعه المصرى البورسعيدى قد تمسكا بعودة الاستبدال فى يناير أسوة بباقى الدوريات العالمية، ورفض اتحاد الكرة فى البداية قبل أن يقرر السماح باستبدال لاعبين فقط.


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