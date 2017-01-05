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رضا البلتاجى عن قرار الجبلاية بقبول استقالته: لا تعليق

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رضا البلتاجى عن قرار الجبلاية بقبول استقالته: لا تعليق رضا البلتاجى عن قرار الجبلاية بقبول استقالته: لا تعليق

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قال رضا البلتاجى رئيس لجنة الحكام المستقيل إنه لن يعلق على قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بقبول الاستقالة، وأن هذا حق أصيل للجبلاية التى كلفته بتولى مسئولية لجنة الحكام فى أكتوبر الماضى.

 

وأضاف البلتاجى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لم يجبر على تقديم الاستقالة لكنه فضل عدم الاستمرار فى ظل الأجواء المتوترة والانتقادات والضغوط على الحكام فى الفترة الأخيرة والتى أثرت بشكل كبير على الأداء، إلى جانب أنه رفض بشكل قاطع التدخل فى صميم عمله من أى شخص بالمنظومة.

 

وأشار البلتاجى إلى أنه رفض اتهام الحكام بتقاضى رشاوى، مؤكدا أن قضاة الملاعب المصرية شرفاء ومن أفضل عناصر المنظومة وعندما فقدت القدرة على حمايتهم تقدمت بالاستقالة.

 

كان البلتاجى قد تقدم باستقالته فى 19 ديسمبر الماضى إلى المدير التنفيذى لاتحاد الكرة ثروت سويلم، رافضا استكمال مهمته فى الجبلاية بعد وصول العلاقة بينه وبين اتحاد الكرة لطريق مسدود، خاصة بعد استبعاد إبراهيم نور الدين من إدارة مباراة سموحة والطلائع بالدورى بناء على طلب لجنة الأندية.


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