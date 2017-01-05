حبس 3 متهمين يحملون الجنسية الأمريكية لسرقة أجهزة إلكترونية بالقاهرة

كتب كريم صبحى

أمر محمد وحيد وكيل أول نيابة قصر النيل، بحبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة محل أجهزة إلكترونية بالإكراه فى منطقة القصر العينى.

البداية عندما تلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا من صاحب محل أجهزة إلكترونية بمنطقة القصر العينى، مفاده قيام مجهولين بسرقة المحل، تم تشكيل فريق بحث وتحرى لكشف مرتكبى الواقعة.

وكشفت التحريات أن وراء سرقة المحل 3 متهمين يحملون الجنسية الأمريكية أمريكيين لوجود خلافات مالية بينهم، وقاموا بسرقة المحل بالإكراه.

بتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.