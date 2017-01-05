حظك اليوم برج الدلو ليوم الجمعة 6 يناير 2017

برج الدلو

مهنياً: لا ترفض التعامل مع الآخرين، فهذا وقت الانفتاح على الحياة الاجتماعية، كما يجب التكيّف مع ظروف الأحبّاء والأصحاب والزملاء وتفهّم اوضاعهم بكل طيبة خاطر

عاطفياً: تناقش بعض الشؤون العائلية العالقة وتتخذ بشأنها قرارات مهمة

صحياً: انتبه إلى حوادث السير فأنت تحب السرعة ولا تحسب حساباً لعواقبها

ابراج مكتوب

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

شبكةعيونالإخبارية

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