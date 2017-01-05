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حظك اليوم برج الجدي ليوم الجمعة 6 يناير 2017

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حظك اليوم برج الجدي ليوم الجمعة 6 يناير 2017 حظك اليوم برج الجدي ليوم الجمعة 6 يناير 2017

برج الجدي

مهنياً: قد تشعر بالارتباك، ويستثير غضبك أمر طارئ، حذار الضغوط، ولا تتمسك بتصويب بعض الكلام والتصرفات

عاطفياً: إنه يوم العاطفة والحب والحضور الاجتماعي، إذا كنت عازباً ثمة احتمالات كثيرة أن تلتقي "توأم روحك"

صحياً: لا تهمل نفسك اكثر من اللازم، فهذا له انعكاسات سلبية

ابراج مكتوب

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

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