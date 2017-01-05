انطلاق برنامج «مؤشر النيل» على شاشة «النيل» للأخبار

كتبت – إنجي لطفي

تعرض قناة النيل للأخبار، برنامجها “مؤشر النيل”، فى شكله الجديد كونه البرنامج الاقتصادي المتخصص الذي يتناول أهم الإحداثات لمؤشرات البورصة واسهمها

> وقيم التداول في مصر والدول الخليجية وبعض الدول الأجنبية من حيث التغير الذى يطرأ على المؤشرات وأخر تطورات أسعار النفط .

كمات يناقش البرنامج، أهم الموضوعات الإقتصادية المحلية والدولية بالتحليل المالي والإقتصادي.

يعرض البرنامج يوميًا من يوم الأحد حتى الخميس، من كل أسبوع على شاشة النيل للأخبار، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً ، ويقوم بتقديمه عدد كبير من مذيعي ومخرجي القناة يوميًا وإشراف الإعلامي عمرو الشناوي رئيس القناة.

وتتناول حلقات البرنامج مناقشة العديد من القضايا الإقتصادية والمالية الهامة التى تهم الجماهير، وذلك من خلال استضافة مجموعة من المتخصصين والخبراء فى المال والاقتصاد.