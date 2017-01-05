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ريتشارد الحاج يطرح «بنت الجيران» للمطرب محمد شلبي

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ريتشارد الحاج يطرح «بنت الجيران» للمطرب محمد شلبي ريتشارد الحاج يطرح «بنت الجيران» للمطرب محمد شلبي

محمد شلبي

قرر المنتج ريتشارد الحاج، طرح أغنية “بنت الجيران”، للمطرب الشاب محمد شلبي.

وقال ريتشارد فى تصريحات صحفية، إنه يتنبأ لشلبي أن يكون له مستقبل قوي، مشيرًا الى أنه يقوم حاليًا برحلات بحث فى عدد كبير من المحافظات لاكتشاف مواهب جديدة وهو الهدف الرئيسي من تأسيسه لشركة موسيقى نت ورك.

وأضاف، أنه يحضر للعديد من المفاجآت فى أجندة إنتاج العام الجديد 2017 ، ويتبنى خلالها مجموعة من الأصوات المهمة الشابة والسوبر ستار.

أغنية”بنت الجيران”، من كلمات وآلحان علي يوسف و توزيع يحيي عز وجيتارأحمد ناصر وكمان محمد ذكي وناي أحمد أبو المجد.

يذكر أن، آخر ما أصدرته موسيقى ريكوردز هو كليب اغنية “حنين لماضي” للمطربة حنان ماضي، وهي من كلمات وألحان علي يوسف ، توزيع أحمد محمود ، واخراج محمد لطفي.

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