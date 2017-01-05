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حظك اليوم برج العذراء ليوم الجمعة 6 يناير 2017

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حظك اليوم برج العذراء ليوم الجمعة 6 يناير 2017 حظك اليوم برج العذراء ليوم الجمعة 6 يناير 2017

مهنياً: تحاشَ الانتقاد والانفعال الشديد ولا تتطرف في مواقفك، أعتقد انك ستنجح في إعادة بناء ما تهدّم سابقًا، وبدء صفحة جديدة بيضاء ومشعّة

عاطفياً: يكون من اللافت جداً قيام أحد من هم حولك بمحاولات للفت انتباهك، لكنك لن تعيره أي اهتمام

صحياً: لا تهمل ما تعانيه من آلام

ابراج مكتوب

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

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