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برنامج علاجى يتوقع كسور العظام قبل حدوثها بـ 10 أعوام

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برنامج علاجى يتوقع كسور العظام قبل حدوثها بـ 10 أعوام برنامج علاجى يتوقع كسور العظام قبل حدوثها بـ 10 أعوام

>كتبت: أمل علام

أعلن الدكتور يسرى الهوارى أستاذ جراحة العظام والعمود الفقرى بطب القاهرة أن منظمة الصحة العالمية، تمكنت من التوصل لطريقة علاجية يمكنها توقع  كسور العظام التى قد تحدث للإنسان فى المستقبل، بالإضافة لوضع برنامج لتجنب الإصابة بهذه الكسور، ووضع نظام للوقاية من هشاشة العظام.

جاذ ذلك فى تصريحات خاصة على هامش المؤتمر الخامس للجمعية المصرية لتشوهات العمود الفقرى، الذى يعقد بالتعاون مع الرابطة العربية للعمود الفقرى، والجمعية السويسرية الدولية، فى الفترة من 5 إلى 7 يناير الجارى، والذى يرأسه الدكتور يسرى الهوارى.

وأضاف الهوارى لليوم السابع أن البرنامج الذى يعمل على توقع الكسور المستقبلية يمكنه توقع الكسر فى الـــ 10 سنوات القادمة للمريض، ويمكن من خلالها تحديد من سيحتاج إلى علاج للهشاشة.

وأكد الدكتور يسرى الهوارى أنه بخلف هذا البرنامج يوجد تنظيم داخلى يجب اتباعه فى المستشفيات والعيادات الخارجية لتوقع الكسور، ويمكن توجيه المريض إلى عيادة علاج الهشاشة، وعيادة العلاج الطبيعى لتحسين الاتزان بالنسبة للمريض مما يقلل من احتمالات الكسور المستقبلية.


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