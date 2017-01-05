الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد غدا طقس غائم جزئيا بوجه عام والرياح نشطة السرعة وقوية فوق البحر نهارا قد تكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة ظهرا مع إنخفاض آخر فى درجات الحرارة وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

حركة الرياح .. شمالية غربية / 18 - 28/ 38 كم/ساعة على اليابسة تقل الى 12 - 25 كم/ ساعة خلال المساء وحتى نهاية الفترة و 35 - 45/60 كم/ ساعة فوق البحر تقل 20 - 35 /40 كم/ساعة خلال المساء وحتى نهاية الفترة.

حالة البحر.. شديد الاضطراب الى مضطرب .. وارتفاع الموج من 3 - 5 - 6 اقدام قرب الساحل يقل الى 2 - 4 أقدام خلال المساء وحتى اخر الفترة ومن 10 - 12 - 14 قدما في العمق يقل الى 6 - 8 أقدام خلال المساء وحتى اخر الفترة وأعلى مد الساعة 07:35 صباحا وعن الساعة 18:23 مساء وأدنى جزر 13:13 مساء .

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 23 15 85 35.

> دبي 23 16 85 35 .

> الشارقة 24 14 80 30.

> عجمان 23 15 85 35.

> أم القيوين 24 16 85 30 .

> رأس الخيمة 24 14 85 40 .

> الفجيرة 30 22 65 30.

> العين 23 13 95 40 .

> ليوا 22 13 95 40 .

> الرويس 20 17 85 35 .

> السلع 21 16 85 25.

> دلما 22 18 80 35 .

> طنب الصغرى 23 19 80 40 .

> طنب الكبرى 23 19 80 40 .

> أبوموسى 23 18 85 40.