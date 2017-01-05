رئيس مجلس النواب الليبى يبحث مع السبسى أوجه التعاون بين البلدين

كتب - أحمد جمعة

التقى رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح عيسى، اليوم الخميس، الرئيس التونسى الباجى القائد السبسى بالقصر الرئاسى الجمهورى التونسى، لمناقشة أوجه التعاون بين البلدين والمصالح المشتركة فى عدة مجاﻻت.

وقال المستشار اإعلامى لرئاسة مجلس النواب الليبى فتحى المريمى فى بيان صحفى أن اللقاء شهد مناقشة تفاصيل آخر المستجدات حول اﻻتفاق السياسى الذى يعانى من الانسداد طيلة العام الماضى والحلول التى يمكن أن تكون وفق اﻻجتماعات التى عقدت فى الآونة الأخيرة فى مصر والجزائر وتونس والتعديلات المقبولة التى ترضى كل الأطراف الليبية.