أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنوك هي ما تدفع الإقتصاد وتحمي مصر خلال الفترة الأخيرة -
حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - رئيس بنك مصر :حجم الودائع لدى البنوك تبلغ 2 تريليون و700 مليار جنيه -
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
دوائر أمن ألمانية: حتى الآن لا توجد إشارات على أن تفجيرات دورتموند هجوم إرهابي -
مصدر: إنهاء ندب أستاذ بإعلام الأزهر بسبب سؤال عن مبارك -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : ضحايا الإرهاب من كل فئات المجتمع ولم يرتكبوا جريمة في حق واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ضابط مخابرات أمريكى استجوب صدام: العراق لم يكن يمتلك أسلحة الدمار الشامل

Google+ Print
ضابط مخابرات أمريكى استجوب صدام: العراق لم يكن يمتلك أسلحة الدمار الشامل ضابط مخابرات أمريكى استجوب صدام: العراق لم يكن يمتلك أسلحة الدمار الشامل

>كتب محمد جمال

أفادت صحيفة "ذى إندبندنت" البريطانية اليوم الخميس بأن المحقق السابق فى وكالة المخابرات المركزية جون نيكسون الذى كلف باستجواب صدام بعد العثورعليه مختبئا فى كهف فى ديسمبر عام 2003 قال أن العراق تحت حكم صدام لم يطور أسلحة الدمار الشامل.

ونقلت الصحيفة عن نيكسون قوله "كل البيت الأبيض كان يريد أن يعرف إذا كان هناك أى دليل على أن صدام حسين كان يطور أسلحة الدمار الشامل".

وقال نيكسون، الذى ترك وكالة الاستخبارات المركزية فى عام 2011، إنه كان "يخجل" مما حدث فى العراق بعد سقوط صدام حسين، وإن إدارة بوش لم تفكر فى ما سيحدث بعد غزو البلاد، وأضاف أنه ربما، فى ظل التوسع اللاحق لتنظيم داعش الإرهابي، كان حال المنطقة يمكن أن يكون أفضل إذا ظل صدام حسين فى منصبه.

وأضاف أن الحديث مع صدام حسين ومستشاريه والبحوث اللاحقة أوصلتنا إلى استنتاج مفاده أن برنامج الأسلحة النووية فى العراق قد انتهى قبل سنوات.

وقال الضابط الأمريكى لهيئة الاذاعة البريطانية إنه اعتبر عمل فريقه "فاشلا" بعد أن وصل إلى هذا الاستنتاج، وأضاف نيكسون أنه لم يستدع لايضاح المعلومات التى استند عليها.

وقال إن الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش كان "معزولا عن الواقع" وكان مستشاروه "من الرجال الذين يقولون نعم دائما".

وأضاف نيكسون أنه كان يعتقد كان يعتقد أن ما قالوه فى وكالة الاستخبارات المركزية مهم، وأن الرئيس يستمع إليه، لكن لا أحدا لم يهتم بما نقول، وأن السياسة تتفوق على الاستخبارات.

وتأتى تصريحات نيكسون بعد تسليم تقرير تشيلكوت الأخير الذى أدان قرار تونى بلير باقحام بريطانيا فى الحرب إلى جانب الولايات المتحدة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365