الأهلى يتوج بلقب كأس اتحاد كرة اليد

كتبت ندى مجاهد

توج فريق كرة اليد بالأهلى بقيادة مديره الفنى عاصم حماد بلقب كأس الاتحاد الذى يقام بدون اللاعبين الدوليين، بعد الفوز على الجزيرة بنتيجة 3 /2 فى النهائى بالأشواط . و هو اللقاء الذى أقيم على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

كان قد انتهى الشوط الأول لصالح الأهلى 9 /7 و الثانى 10 /7 لصالح الجزيرة و الثالث 8 /7 لصالح الأهلى ليتعادلا فى النقاط 24 /24 ليفوز فى النهاية الأهلى بنتيجة 3/2 بالأشواط .

كان الأهلى قد تأهل إلى النهائى بعدما فاز أمس الأربعاء على سموحة 22/21 فى نصف النهائى فيما فاز الجزيرة على طلائع الجيش فى نفس الدور بنتيجة 28 /20 على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ايضا .

يذكر أن الأهلى كان قد حصد لقب هذه المنافسة الموسم الماضى فى أول عام تقام فيه .