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الأهلى يتوج بلقب كأس اتحاد كرة اليد

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الأهلى يتوج بلقب كأس اتحاد كرة اليد الأهلى يتوج بلقب كأس اتحاد كرة اليد

> كتبت ندى مجاهد

 

توج فريق كرة اليد بالأهلى بقيادة مديره الفنى عاصم حماد بلقب كأس الاتحاد الذى يقام بدون اللاعبين الدوليين، بعد الفوز على  الجزيرة بنتيجة  3 /2 فى النهائى بالأشواط . و هو اللقاء الذى أقيم على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية. 

 

كان قد انتهى الشوط الأول لصالح الأهلى 9 /7 و الثانى 10 /7 لصالح الجزيرة و الثالث 8 /7 لصالح الأهلى ليتعادلا فى النقاط 24 /24 ليفوز فى النهاية الأهلى بنتيجة 3/2 بالأشواط .

 

كان الأهلى قد تأهل إلى النهائى بعدما فاز أمس الأربعاء على سموحة 22/21 فى نصف النهائى فيما فاز الجزيرة على طلائع الجيش فى نفس الدور بنتيجة 28 /20 على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ايضا .

 

يذكر أن الأهلى كان قد حصد لقب هذه المنافسة الموسم الماضى فى أول عام تقام فيه .


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