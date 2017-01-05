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محكمة سعودية تقضى بسجن "مغرد" 13 سنة لإدانته بالانتماء لـ"داعش"

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محكمة سعودية تقضى بسجن "مغرد" 13 سنة لإدانته بالانتماء لـ"داعش" محكمة سعودية تقضى بسجن "مغرد" 13 سنة لإدانته بالانتماء لـ"داعش"

>وكالات الأنباء

قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، اليوم الخميس، سجن مواطن 13 عامًا، عقب إدانته بعدد من التهم، منها الانتماء لتنظيم "داعش"، واستخدامه مواقع التواصل الاجتماعى للتحريض ضد القيادة السياسية للدولة والحكومة ورجال الأمن، بحسب صحيفة "مكة".

وأكدت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن المحكمة أدانته لشروعه بالسفر إلى سوريا للالتحاق بصفوف تنظيم "داعش"، وأمرت بإغلاق حساباته على موقع التواصل "تويتر"، وذلك لاستخدامه معرفات الموقع للمناصرة والدعوة للانضمام إلى التنظيم.

كما أدين المتهم بإعداد وإرسال وتخزين "تغريدات" مناصرة لتنظيم "داعش" وداعية للانضمام إليه ومبايعة زعيمه، وكذلك تمويل الإرهاب والمنظمات الإرهابية.

وكانت ذات المحكمة الجزائية قضت، اليوم، بسجن مواطن آخر سبع سنوات ونصف، بعد أن ثبت انضمامه لجماعة "جبهة النصرة" فى سوريا ومبايعتهم والتدرب معهم ومشاركتهم القتال، وثبت مشاركة المتهم فى عدد من التجمعات التحريضية التى وقعت فى منطقة القصيم، للمطالبة بإطلاق سراح السجناء فى قضايا أمنية.

من الجدير بالذكر، أن المحكمة الجزائية المتخصصة بالسعودية تنظر فى قضايا الإرهاب، والإخلال بالأمن العام فى البلاد، وتتخذ قراراتها "تعزيرًا"، وذلك عند تعذر الحكم بإقامة الحد، بحسب قوانين الشريعة الإسلامية المعمول بها على أراضى المملكة.


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