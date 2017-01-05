نصائح تجنبك زيادة الوزن أثناء فترة الحمل

تعدُّ زيادة الوزن في الحمل، أمراً طبيعياً لا بد منه، وقد تصل الزيادة بين 10 ـ 12 كيلوغراماً خلال فترة الحمل كاملة، ويفضل أن تكون أقل في حال كانت الأُم بدينة قبل الحمل.

فالزيادة الطبيعيَّة خلال الحمل تخسر الأُم الوزن المكتسب في الحمل، وتعود لوزنها الطبيعي في الشهر الرابع بعد الولادة.



«سيدتي» التقت باختصاصيَّة التغذية، مال الشام كتيل، لتقدِّم لك نصائح تجنبك زيادة الوزن غير المرغوب به أثناء فترة الحمل.

ـ ابتعدي تماماً عن الوجبات السريعة الغنيَّة بالسعرات قليلة المحتوى من الفوائد، وستعوضينها بالطعام المحضر بالمنزل بطريقة صحيَّة.

- اكثري من تناول الخضراوات والفواكه واستخدميها كـ«سناك» صحي عند الجوع.

- يفضل تقسيم الوجبات الرئيسيَّة إلى وجبات متعدِّدة وعديدة وتناول وجبة كبيرة للتخفيف من الاضطرابات الهضميَّة المرافقة للحمل.

- استبدلي السكريات البسيطة بالسكريات المعقدة، كاستبدال الخبز الأبيض بالخبز الاسمر.

- استبدلي العصائر الغنيَّة بالسكر والمشروبات الغازيَّة بعصير الخضراوات قليل السعرات.

- احرصي على شرب كميَّة وفيرة من الماء على مدار24 ساعة.

- لا تبالغي في استهلاك الحلويات الغنيَّة بالسكر والدهون ويمكنك تناول قطعة صغيرة مرَّة كل يومين.

- لا تنسي تناول الحليب ومشتقاته لتحصلي على حاجتك من الكالسيوم.

- لا تهملي أبداً الفيتامينات الموصوفة لك من قبل الطبيبة.

وأخيراً أوضحت الدكتورة الشام، أنَّ فتره الحمل ليست الفترة المناسبة أبداً لانقاص الوزن، لذلك لا تتبعي أي حمية لانقاص وزنك، وإذا رغبت بذلك فأنسب وقت هو قبل الحمل أو بعده.

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