أسئلة علمية قد يوجهها لك طفلك.. كيف تجيبين عنها؟!

كثيرو الأسئلة و الاستفسار إلى حد قد يصيبك بالملل، أطفالك الأذكياء مستكشفون صغار في عالم كبير. و كأم، سيتّجهون إليك لمعرفة الإجابة على أسئلتهم الفضولية كما يتجّه شخص بالغ إلى "غوغل" لمعرفة معلومةٍ ما. و أكبر خطأ قد تقعين فيه هو اختلاق إجابة، أو تجاهل السؤال و الحط من قدر فضولهم.

لتفادي ذلك، اخترنا لك بعضًا من الأسئلة المتنوّعة التي يسألها الأطفال و كيف تجيبين عنها بأسلوب بسيط و موثّق عِلميًّا لتكوني جاهزة في المستقبل. و إليك تلك الأسئلة و إجاباتها:



1- لماذا يطير البالون في السماء؟

الجواب: بعض البالونات مملوءة بغاز يسمّى الهيليوم، و هو غاز خفيف جدًّا. و السبب في طيرانه عاليًا هو أن غاز الهيليوم أخفُّ من الهواء حولنا لذلك يطير البالون في السماء. و عندما يصل البالون إلى منطقة يكون الهواء فيها خفيفًا بقدر خفّة الهيليوم، يتوقّف البالون عن الطيران!



2- لماذا لون السماء أزرق؟!!

الجواب: يا لزُرقة السماء! هل تعلم بأن اللون الأزرق هو لون واحد من ألوان أشعة الشمس؟ و ألوان شعاع الشمس كثيرة، هي نفسها الألوان في قوس قزح!

لكننا نرى اللون الأزرق فقط لأنه عندما تشرق الشمس، تنكسر أشعتها في الهواء. ووحده اللون الأزرق هو اللون الذي يستطيع أن يصلنا من بين تلك الألوان; لذلك تبدو السماء زرقاء.



3- لماذا لون البحر أزرق؟

الجواب: قف أمام البحر. هل تستطيع رؤية وجهك في الماء؟ نعم، لأن الماء مثل المرآة يعكس ما هو أمامه. و لأن البحر يقع تحت السماء الزرقاء، فسوف ينعكس لون السماء الأزرق عليها. و كأنّ السماء تنظر إلى نفسها في المرآة التي هي الماء. و بالتالي، عندما يصبح لون السماء داكنًا في الليل، يصبح لون البحر أسود كلون السماء!



4- كيف ينمو شعري؟

الجواب: كل شعرة في رأسك تنمو من جذر صغير، و لا يمكنك أن ترى ذلك الجذر الصغير لأنه يقع تحت جلدك في أنبوب صغير. في أسفل ذلك الأنبوب توجد أوعية دموية صغيرة جدًا تحضر الطعام للخلايا. و عندما تنمو خلايا جديدة فإنها تدفع الخلايا القديمة إلى الأنبوب. فتتحول الخلايا القديمة إلى شعر!

هل تعرف أنه من الممكن أن يكون لديك 60 ألف شعرة في رأسك؟!



5- لماذا أعطس؟!

ج: عندما تتنفس الهواء من خلال أنفك، تقوم الشعيرات الصغيرة داخل أنفك بإمساك أي أجسام غريبة من الهواء كالجراثيم و الغبار، لمنعها من الدخول. و لكن أحيانًا قد يتمكن الغبار أو الجراثيم من اجتياز الشعيرات و الدخول إلى أنفك! و عندما يحدث ذلك، تقوم أعصاب الأنف باستشعار تلك الأجسام و تجعلك تعطس لتُخرِجَها فورًا!

و عندما نصاب بالزكام، نعطس كثيرًا، و نطلق الجراثيم إلى الهواء.



6- لماذا لون الدم أحمر؟

الجواب: الدم أحمر لأن عدد الكريات الدموية الحمراء في أجسادنا أكثر من عدد الكريات الدموية البيضاء. و اللون الأحمر في الكرات الدموية الحمراء يحصل على لونه من مادة كيميائية يحتوي عليها، و تلك المادة تسمّى بالهيموجلوبين.



7- لماذا يجب أن أفرّش أسناني؟

ج: بعد أن تسقط أسنانك اللَّبنية، ستنمو أسنان جديدة لن تنمو بعدها غيرها فعليك الاهتمام بها!

أولا عليك أن تعرف أن أسنانك مغطَّاة بطبقة صلبة اسمها المينا، و داخل هذه الطبقة هناك طبقة ألين منها تسمّى لب الأسنان، و داخل هذا اللب توجد أعصاب و أوعية دموية.



بعد مضغك للطعام، دائما ما تعلق بقايا صغيرة منه بين أسنانك. في داخل تلك البقايا من الطعام تعيش جراثيم صغيرة تسمّى البكتيريا، و تجعل هذه البكتيريا البقايا تتعفّن. و هذا التعفن يصنع سائلًا يجعل طبقة المينا تتآكل، و يمكن أن يصنع فجوة في السن! كما يمكن أن تدخل تلك البكتيريا داخل طبقة اللب و توجعها, مسبِّبَةً التسوس لأسنانك.