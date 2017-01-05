أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنوك هي ما تدفع الإقتصاد وتحمي مصر خلال الفترة الأخيرة -
حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - رئيس بنك مصر :حجم الودائع لدى البنوك تبلغ 2 تريليون و700 مليار جنيه -
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
دوائر أمن ألمانية: حتى الآن لا توجد إشارات على أن تفجيرات دورتموند هجوم إرهابي -
مصدر: إنهاء ندب أستاذ بإعلام الأزهر بسبب سؤال عن مبارك -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : ضحايا الإرهاب من كل فئات المجتمع ولم يرتكبوا جريمة في حق واحد -
مساء dmc - مكرم محمد أحمد ... نحن متواجدون لخدمة الوطن والقارئ والمشاهد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

غدًا.. يارا اللبنانية في ضيافة برنامج «كل يوم جمعة» مع عمرو أديب

Google+ Print
غدًا.. يارا اللبنانية في ضيافة برنامج «كل يوم جمعة» مع عمرو أديب غدًا.. يارا اللبنانية في ضيافة برنامج «كل يوم جمعة» مع عمرو أديب

يارا اللبنانية

كتبت- إنجي لطفي

يستضيف برنامج “كل يوم جمعة” على قناة ON E ، غدًا الجمعة، المطربة اللبنانية  يارا، فى سهرة غنائية وحوار مع الإعلامى عمرو أديب، وذلك فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وتتألق “يارا” خلال البرنامج بباقة من أشهر أغانيها وبعض أغانى كبار نجوم الفن، وتفتح صندوق أسرارها وتفاصيل حياتها الشخصية ومشوارها الفنى وكواليس علاقتها بالوسط الفنى ومستقبلها وطموحها خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن، حلقة برنامج “كل يوم جمعة” مع اللاعب العالمى كريستيانو رونالدو والتى أذيعت الجمعة الماضية، سيعاد إذاعتها مساء اليوم الخميس، على قناة ON E فور إنتهاء عرض الموسم الثانى من برنامج Arab Casting المذاع على الهواء مباشرة، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً .

وحقق برنامج “كل يوم جمعة” مع الاعلامى عمرو أديب جماهيرية واسعة بعد إنطلاقته القوية التى بدأت بإستضافة المطربة اللبنانية إليسا وتصدر هاشتاج “كل يوم جمعة ” الترند على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، كما أحدثت حلقة كريستيانو رونالدو التى أذيعت الأسبوع الماضى، ضجة عالمية بظهور “رونالدو” في أول قناة عربية، ولما تضمنته الحلقة من تسجيلات وثائقية تكشف جوانب تذاع لأول مرة عن حياة رونالدو الإجتماعية مع أسرته وأصدقائه.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا