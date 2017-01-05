غدًا.. يارا اللبنانية في ضيافة برنامج «كل يوم جمعة» مع عمرو أديب

كتبت- إنجي لطفي

يستضيف برنامج “كل يوم جمعة” على قناة ON E ، غدًا الجمعة، المطربة اللبنانية يارا، فى سهرة غنائية وحوار مع الإعلامى عمرو أديب، وذلك فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وتتألق “يارا” خلال البرنامج بباقة من أشهر أغانيها وبعض أغانى كبار نجوم الفن، وتفتح صندوق أسرارها وتفاصيل حياتها الشخصية ومشوارها الفنى وكواليس علاقتها بالوسط الفنى ومستقبلها وطموحها خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن، حلقة برنامج “كل يوم جمعة” مع اللاعب العالمى كريستيانو رونالدو والتى أذيعت الجمعة الماضية، سيعاد إذاعتها مساء اليوم الخميس، على قناة ON E فور إنتهاء عرض الموسم الثانى من برنامج Arab Casting المذاع على الهواء مباشرة، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً .

وحقق برنامج “كل يوم جمعة” مع الاعلامى عمرو أديب جماهيرية واسعة بعد إنطلاقته القوية التى بدأت بإستضافة المطربة اللبنانية إليسا وتصدر هاشتاج “كل يوم جمعة ” الترند على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، كما أحدثت حلقة كريستيانو رونالدو التى أذيعت الأسبوع الماضى، ضجة عالمية بظهور “رونالدو” في أول قناة عربية، ولما تضمنته الحلقة من تسجيلات وثائقية تكشف جوانب تذاع لأول مرة عن حياة رونالدو الإجتماعية مع أسرته وأصدقائه.