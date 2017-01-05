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محافظ بني سويف يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد‎

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محافظ بني سويف يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد‎ محافظ بني سويف يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد‎

محافظ بني سويف

المراسل: محمد شعبان:
> بعث المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، برقية تهنئة لنيافة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، معربًا فيها عن صادق تهانيه القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة عيد الميلاد الجديد، متمنياً أن يعيده المولى عزوجل على قداسته بالصحة والسعادة وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والإزدهار.

وبعث “المحافظ”، برقيات تهنئة مماثلة لكل من: القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية والأنبا أنطونيوس عزيز مطران الأقباط الكاثوليك، نيافة الأنبا غبريال مطران بني سويف والأنبا اسطفانوس مطران ببا ونيافة القمص باسيليوس الأنبا بولا “دير الأنبا بولا مركز ناصر” ونيافة القمص فام الأنطوني “دير الأنبا بولا مركز ناصر” ونيافة القس أكرم ناجي راعي الكنيسة الإنجيلية ببني سويف ونيافة القمص بولس فهمي وكيل الكنيسة الكاثوليكية ببني سويف والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وميرفت ميشيل عضو مجلس النواب .

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