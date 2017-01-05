رئيس جامعة بنى سويف يحيل مخالفات بكلية التربية للنيابة العامة‎

المراسل: محمد شعبان

أحال الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، واقعة مخالفات المركز الدولى للكمبيوتر بكلية التربية الى النيابة العامة، بناءً على تقرير اللجنة المشكلة من قبل رئيس الجامعة لفحص مستندات وسجلات ودفاتر المركز.

وكشف تقرير اللجنة، عن وجود عدة مخالفات مالية بالمركز كوجود عجز فى عدد دفاتر النقدية وصل الى 300 دفتر، بالرغم من أن عدد الدفاترالتى تم طبعها لتحصيل النقدية هى 810 دفتر، بينما عدد الدفاتر الفعلية بالمركز 510 دفتر علاوة على أنها تم طبعها بواسطة المركز ولم يتم الحصول عليها من مطابع الأميرية بالمخالفة للقانون، كما تنص اللائحة المالية لوزارة المالية، فضلاً عن أن التوقيع الثانى لكافة شيكات المركز من قبل المشرف المالى للمركز وهو ما يعد مخالف للتعليمات المالية، كما يجب أن يكون التوقيع الثانى لأحد مندوبى وزارة المالية.

فيما أوضح تقرير اللجنه المشكلة من قبل رئيس الجامعة، أن المركز بدء إعطاء الدورات عام 2007 بالرغم من أن أول مبلغ تم توريده كان في عام 2009 ، وحصل أعضاء مجلس إدارة المركز على مكافأة عمل خلال هذه الفترة التى لم يتم توريد أى متحصلات فيها، فضلاً عن تأجير قاعة لأحد الأكاديميات الخاصة بإيجار 2800 جنيها شهريًا، وتم توريد شهرين فقط مما يعد إختلاس لمدة تبلغ 8 شهور أخرى، كما لم يتم توريد عائدات ماكينة التصوير، إضافة الى أنه لا يوجد أى قوائم مالية معتمدة للمركز، ولا يوجد هيكل إدارى.

> من جانبه أكد رئيس الجامعة ان محارب الفساد مطلب وواجب وطنى , وأن الجامعة أخذت على عاتقها التصدى بكل حزم وقوة لكافة صور واشكال وانماط الفساد , مطالباً تكاتف كافة افراد المجتمع للحد من تلك الظاهرة من خلال تفعيل آليات مكافحة الظاهرة على رأسها ارساء مبدأ المحاسبة , والمساءلة, و الشفافية, والنزاهة. مؤكداً على ضرورة المحافظة على المال العام واصول وممتلكات الجامعة , لانه ليس ملك لفرد او لاحد وانما ملك للمجتمع كله.