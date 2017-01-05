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مجلس الوزراء: 128 مشروعا و54 تشريعا و27 برنامجا ضمن الاستثمارات القومية

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مجلس الوزراء: 128 مشروعا و54 تشريعا و27 برنامجا ضمن الاستثمارات القومية مجلس الوزراء: 128 مشروعا و54 تشريعا و27 برنامجا ضمن الاستثمارات القومية

>كتبت هند مختار

كشف مجلس الوزراء أن إجمالى مشروعات الاستثمارات القومية للحكومة خلال الـ7 أشهر الماضية، فى ضوء خطة وبرنامج عمل لتحقيق معدل نمو 5.2% لعامى "2016/2017" و6% لعامى "2017/2018"، بلغ 128 مشروعاً و54 تشريعاً وقراراً و27 برنامجاً، تم تنفيذ 4 برامج منها فقط، وجارى استكمال تنفيذ الـ23 الأخرى .

 

وأوضح المجلس، فى تقرير كشف حسابه عن الـ7 أشهر الماضية، أنه من بين البرامج الجارى تنفيذها تنمية المليون ونصف فدان، بهدف تدعيم قدرات المزارعين، وجارى استكمال مشروع تنقية البطاقات الذكية وبناء قاعدة بيانات لاستهداف الأسر المستحقة للدعم وتشغيل 2196 مخبزا بلديا مستجدا .

 

وأشار تقرير مجلس الوزراء إلى إنه جارى إنشاء 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بتكلفة 6 مليارات يورو لتوليد 14400 ميجا وات، وجارى إقامة 5 مناطق اقتصادية وصناعية بالمثلث الذهبى جنوب ، واستهداف إنشاء 4 مفاعلات نووية من الجيل الثالث المطور، وجارى تنمية حقول الغاز الطبيعى ومعامل التكرير، وجارى إنشاء طرق بطول يصل لـ 5000كم لربط جميع محافظات الجمهورية بجانب العمل على تنمية محور قناة السويس، موضحا أنه تم حصر ما يقرب من 300 ألف راغب للعمل بمحور تنمية القناة .


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