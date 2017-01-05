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الحكومة: إنشاء وحدة للرقابة الداخلية لمراجعة إجراءات العمل

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الحكومة: إنشاء وحدة للرقابة الداخلية لمراجعة إجراءات العمل الحكومة: إنشاء وحدة للرقابة الداخلية لمراجعة إجراءات العمل

>كتبت هند مختار

كشف مجلس الوزراء، إنه فى إطار جهود للوصول بالجهاز الإدارى للدولة لجهاز كفء وفعال لتحسين إدارة موارد الدولة والاتسام بالشفافية والمرونة، فإن هناك 12 برنامجا و38 مشروعا تعمل عليهم الحكومة فى هذا الإطار، تم تنفيذ 5 مشروعات منها وجارى تنفيذ 33 مشروعا.

 

وأوضح المجلس فى تقرير كشف حساب الحكومة عن الـ7 أشهر الماضية أن 20% من إجمالى القروض خلال السنوات الأربعة القادمة ستكون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما سيتم إنشاء وحدة للرقابة الداخلية لمراجعة أنشطة وإجراءات العمل من أجل مكافحة الفساد وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، بجانب تقليل زمن التقاضى بنسبة 60% وسرعة استخراج شهادات الميلاد المميكنة من 3 أشهر لـ72 ساعة.

 

وأشار التقرير إلى أن برنامج تعزيز الحكومة والشفافية بالجهاز الإدارى للدولة الذى تعمل عليه الحكومة، سيكون بتكلفة 38.9 مليون جنيه، بجانب 12 مشروعا لربط واستكمال قواعد البيانات القومية و4 مشروعات للتطوير المؤسسى و14 مشروعا لتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.


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