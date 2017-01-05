عمال شركة النظافة بالعريش يطالبون بتعويضهم عن حرق «متعلقاتهم»

طالب عدد كبير من العاملين بشركة النظافة التى تم حرقها بالعريش، من المسئولين بتعويضهم عن حرق جميع متعلقاتهم داخل شركة النظافة.

وقال أحد العاملين: “جميع متعلقاتنا تم حرقها ، فلوسنا، وبطاقات الرقم القومى، وملابسنا ، تم حرقها بالكامل لا نستطيع التحرك داخل المدينة ولا السفر، احنا مستمرين فى عملنا حتى هذه اللحظة ولكن فقدنا كل شئ لم نعد نحمل أى أوراق، ولا ملابس ولا نقود”.

> وتابع: “بعد أن قام المسلحون بإخراجنا من مقر مبيتنا، قاموا بإحراقة بكل ما يحتويه، وهددونا أن المره القادمة سوف يتم قتلنا جميعًا “.

وقال مصدر أمنى بشمال سيناء، أن التحقيقات الأمنية تشير الي أن مجموعة من المسلحين يستقلون سيارة خاصة حاصروا جراج شركة النظافة التى يتم تجميع سيارات ومعدات النظافة به ليلاً، وأطلقوا عدة طلقات نارية فى الهواء أثارت الرعب فى المكان، واشعلوا النيران فى المعدات، وفناطيس وقود ومهام خاصة بالعمال ولاذوا بالفرار واندلع حريق فى الموقع.

وأوضح مصدر بشركة النظافة، أن المفقودات وفقًا لحصر الشركة داخل الجراج 22 سيارة نقل قمامة، 2 لودر عثرعليها متفحمة، وفقدت 2 سيارة لم يعثر عليها، و9 معدات أخرى خاصة بأعمال النظافة، ومهام وأدوات يدوية يستخدمها العمال أثناء تنظيف الشوارع .