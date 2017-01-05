أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنوك هي ما تدفع الإقتصاد وتحمي مصر خلال الفترة الأخيرة -
حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - رئيس بنك مصر :حجم الودائع لدى البنوك تبلغ 2 تريليون و700 مليار جنيه -
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
دوائر أمن ألمانية: حتى الآن لا توجد إشارات على أن تفجيرات دورتموند هجوم إرهابي -
مصدر: إنهاء ندب أستاذ بإعلام الأزهر بسبب سؤال عن مبارك -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : ضحايا الإرهاب من كل فئات المجتمع ولم يرتكبوا جريمة في حق واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

عمال شركة النظافة بالعريش يطالبون بتعويضهم عن حرق «متعلقاتهم»

Google+ Print
عمال شركة النظافة بالعريش يطالبون بتعويضهم عن حرق «متعلقاتهم» عمال شركة النظافة بالعريش يطالبون بتعويضهم عن حرق «متعلقاتهم»

صورة من الحريق

طالب عدد كبير من العاملين بشركة النظافة التى تم حرقها بالعريش، من المسئولين بتعويضهم عن حرق جميع متعلقاتهم داخل شركة النظافة.

وقال أحد العاملين: “جميع متعلقاتنا تم حرقها ، فلوسنا، وبطاقات الرقم القومى، وملابسنا ، تم حرقها بالكامل لا نستطيع التحرك داخل المدينة ولا السفر، احنا مستمرين فى عملنا حتى هذه اللحظة ولكن فقدنا كل شئ لم نعد نحمل أى أوراق، ولا ملابس ولا نقود”.
> وتابع: “بعد أن قام المسلحون بإخراجنا من مقر مبيتنا،  قاموا بإحراقة بكل ما يحتويه، وهددونا أن المره القادمة سوف يتم قتلنا جميعًا “.

وقال مصدر أمنى بشمال سيناء، أن التحقيقات الأمنية تشير الي أن مجموعة من المسلحين يستقلون سيارة خاصة حاصروا جراج شركة النظافة التى يتم تجميع سيارات ومعدات النظافة به ليلاً، وأطلقوا عدة طلقات نارية فى الهواء أثارت الرعب فى المكان، واشعلوا النيران فى المعدات، وفناطيس وقود ومهام خاصة بالعمال ولاذوا بالفرار واندلع حريق فى الموقع.

وأوضح مصدر بشركة النظافة، أن المفقودات وفقًا لحصر الشركة داخل الجراج 22 سيارة نقل قمامة، 2 لودر عثرعليها متفحمة، وفقدت 2 سيارة لم يعثر عليها، و9 معدات أخرى خاصة بأعمال النظافة، ومهام وأدوات يدوية يستخدمها العمال أثناء تنظيف الشوارع .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا