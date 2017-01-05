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إقبال كبير لسداد اشتراكات الزمالك.. ومليون جنيه العائد الأكبر

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إقبال كبير لسداد اشتراكات الزمالك.. ومليون جنيه العائد الأكبر إقبال كبير لسداد اشتراكات الزمالك.. ومليون جنيه العائد الأكبر

>كتب أحمد توفيق

يشهد نادي الزمالك إقبالا شديدا من جانب أعضاء الجمعية العمومية لسداد قيمة الاشتراكات فى المواعيد المحددة للحصول على الكارنيهات الخاصة بالعام الجديد 2017 .

ووفقا لمصدر بالزمالك تشهد إدارة الاشتراكات زحاما شديدا بشكل يومى من جانب أعضاء النادى لسداد قيمة الاشتراك السنوى، مما أدى لانتعاش الخزينة البيضاء بمبالغ كبيرة وتعويض العجز المادي بسبب الحجز على أرصدة النادى بالبنوك.

وأوضح المصدر أن العائد اليومى للاشتراكات ينعش خزينة الزمالك بآلاف الجنيهات يوميا ووصل المبلغ لمليون جنيه فى أحد الأيام بسبب الاقبال الشديد على السداد من جانب الأعضاء .


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