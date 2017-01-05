جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضى تواصل اعتماد لغة برايل للمكفوفين

كتب عاطف العربى

يستضيف ملتقى المبدعين الذى تنظمه "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضى" عضو "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، نخبة من المختصين الرياضيين المتميزين، وذلك خلال الجلسة الثانية من الملتقى الذي يقام يوم الأحد 8 يناير الجارى فى قاعة جودلفين بفندق أبراج الإمارات.

وستجمع الجلسة الثانية من الملتقى التى تقام فى الساعة الحادية عشر صباحاً، أربعة مختصين رياضيين عرب استطاعوا تحقيق إنجازات بارزة كلٌ فى مجاله، وسيستعرض كل متحدث خلال الجلسة تجربته المتميزة التى أهلته للفوز بإحدى فئات الدورة الثامنة للجائزة الأكبر من نوعها من حيث قيمتها وتنوع فئاتها، والأولى على الإطلاق التى تعنى بجانب الإبداع فى العمل الرياضى.

وتكتسب الجلسة أهمية كبيرة انطلاقاً من كونها تجمع نخبة من الرياضيين من جنسيات مختلفة وفى مختلف الاختصاصات من بينهم الإدارى المحلى والرياضى العربى والمدرب العربى والمبتكر الرياضى، وبذلك تعد الجلسة ندوة في حد ذاتها كونها تناقش مجالات مختلفة، وستكون رقعة المستفيدين من الجلسة واسعة لأنها تناقش العديد من المجالات المختلفة.

ويتحدث فى الجلسة التى تحمل عنوان "تجارب متميزة"، كل من : الإماراتى ناصر التميمي الذى فاز بجائزة الإدارى المحلى، والكويتى فهيد الديحانى الفائز بجائزة الرياضى العربى، والسعودى على الزهرانى الفائز بجائزة المدرب العربى، والعراقى مهند أحمد الفائز بجائزة أفضل ابتكار تطبيقى، ويترأس الجلسة الإعلامى مشعل القحطاني مقدم برامج في قناة دبى الرياضية.

تزامناً مع اليوم العالمي لـ"طريقة برايل" للقراءة والكتابة الذى يصادف الرابع من يناير تواصل الأمانة العامة لـ"جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضى" اعتماد المطبوعات الخاصة بالجائزة المكتوبة بطريقة برايل، مشاركة من الجائزة فى أيصال المعلومات والثقافة الإبداعية إلى المكفوفين فى كل مكان، ومنحت الجائزة مسبقاً إلى الشاب المغربي المكفوف جاد يونس عن فئة أفضل رياضى حقق إنجازات في ظل تحديات إنسانية كبيرة فى الدورة الثانية من الجائزة التي تكافئ أفضل الرياضيين من مختلف الفئات.

ويأتى تنظيم ملتقى الإبداع الرياضي سنوياً في إطار حرص الأمانة العامة لـ "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضى" على إلقاء الضوء على أبرز النماذج الفائزة فى الجائزة على المستويات المحلية والعربية والعالمية وعرض تلك التجارب المتميّزة على القطاع الرياضي والمهتمين للإسترشاد بها وتحقيق أقصى إستفادة منها من خلال التعرف عليها، ويتم خلاله عرض مجموعة متميّزة من الإبداعات العالمية والعربية والمحلية الفائزة لتعم الفائدة كل منتسبى القطاع الرياضى.