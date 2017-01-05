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لليوم الخامس .. انقطاع التيار الكهربائي بمدينتي «الشيخ زويد» و«رفح»

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لليوم الخامس .. انقطاع التيار الكهربائي بمدينتي «الشيخ زويد» و«رفح» لليوم الخامس .. انقطاع التيار الكهربائي بمدينتي «الشيخ زويد» و«رفح»

أرشيفية

تشهد مدينتي الشيخ زويد ورفح، انقطاع التيار الكهربائي لليوم الخامس على التوالى، بعد عطل في خط الجهد العالي “66″ المغذي للمدينتين.

وقالت مصادر بشركة الكهرباء بشمال سيناء، إنه سيتم إعادة التيار الكهربائي بعد إصلاح العطل  بجهد “66 ك.ف” ويقوم بنقل الكهرباء من محطة العريش بحي المساعيد وحتى محطة الكهرباء بمنطقة الوحشي “جنوب الشيخ زويد” بمسافة نحو 35 كيلومترًا.

وطالب الأهالي شركة الكهرباء، بسرعة إعادة التيار الكهربي، لتوقف عدد من المصالح الحكومية عن العمل بسبب انقطاع التيار، وتوقف ضخ مياه الشرب للمدينتين بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن محطات المياه.

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