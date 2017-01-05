بالصور.. نيابة شمال سيناء تباشر التحقيق فى حريق معدات شركة النظافة بالعريش

باشرت نيابة شمال سيناء، اليوم الخميس، تحقيقاتها فى حريق معدات شركة النظافة بالعريش الليلة الماضية، وانتقل فريق من النيابة لإجراء المعاينات على الطبيعة لموقع الحريق الكائن فى جراج شركة النظافة بجوار مستشفى العريش العام الليلة الماضية، وشددت قوات الأمن حراسة موقع الحريق، وفرضت كردون أمنى ومنعت اقتراب المواطنين من المكان.

وقال مصدر أمنى بشمال سيناء، في تصريح صحفي، إن التحقيقات الأمنية تشير الي أن مجموعة من المسلحين يستقلون سيارة خاصة حاصروا جراج شركة النظافة التى يتم تجميع سيارات ومعدات النظافة به ليلاً، وأطلقوا عدة طلقات نارية فى الهواء أثارت الرعب فى المكان، واشعلوا النيران فى المعدات، وفناطيس وقود ومهام خاصة بالعمال ولاذوا بالفرار واندلع حريق فى الموقع.

وأضاف المصدر، أن قوات الدفاع المدنى تمكنت من محاصرة النيران ومنع انتشارها ووصولها للمنشآت الحكومية المجاورة، ومنازل الأهالى، فى حين قضت النيران على كافة المعدات داخل الجراج وحولتها لحديد متفحم.