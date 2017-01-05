أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنوك هي ما تدفع الإقتصاد وتحمي مصر خلال الفترة الأخيرة -
حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - رئيس بنك مصر :حجم الودائع لدى البنوك تبلغ 2 تريليون و700 مليار جنيه -
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
دوائر أمن ألمانية: حتى الآن لا توجد إشارات على أن تفجيرات دورتموند هجوم إرهابي -
مصدر: إنهاء ندب أستاذ بإعلام الأزهر بسبب سؤال عن مبارك -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : ضحايا الإرهاب من كل فئات المجتمع ولم يرتكبوا جريمة في حق واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور.. نيابة شمال سيناء تباشر التحقيق فى حريق معدات شركة النظافة بالعريش

Google+ Print
صورة من الحادث

صورة من الحادث

باشرت نيابة شمال سيناء، اليوم الخميس، تحقيقاتها فى حريق معدات شركة النظافة بالعريش الليلة الماضية، وانتقل فريق من النيابة لإجراء المعاينات على الطبيعة لموقع الحريق الكائن فى جراج شركة النظافة بجوار مستشفى العريش العام الليلة الماضية، وشددت قوات الأمن حراسة موقع الحريق، وفرضت كردون أمنى ومنعت اقتراب المواطنين من المكان.

وقال مصدر أمنى بشمال سيناء، في تصريح صحفي، إن التحقيقات الأمنية تشير الي أن مجموعة من المسلحين يستقلون سيارة خاصة حاصروا جراج شركة النظافة التى يتم تجميع سيارات ومعدات النظافة به ليلاً، وأطلقوا عدة طلقات نارية فى الهواء أثارت الرعب فى المكان، واشعلوا النيران فى المعدات، وفناطيس وقود ومهام خاصة بالعمال ولاذوا بالفرار واندلع حريق فى الموقع.

وأضاف المصدر، أن قوات الدفاع المدنى تمكنت من محاصرة النيران ومنع انتشارها ووصولها للمنشآت الحكومية المجاورة، ومنازل الأهالى، فى حين قضت النيران على كافة المعدات داخل الجراج وحولتها لحديد متفحم.

 

received_1468083416565109 received_1468083463231771 received_1468083929898391 received_1468083903231727 received_1468084449898339 received_1468084469898337

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا