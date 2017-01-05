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ضبط 107 أطنان سكر وأرز و122 كيلو زيت طعام بقنا

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ضبط 107 أطنان سكر وأرز و122 كيلو زيت طعام بقنا ضبط 107 أطنان سكر وأرز و122 كيلو زيت طعام بقنا

>قنا - هند المغربي

قررت نيابة مركز نجع حمادى برئاسة المستشار عاصم عسران رئيس النيابة، وإشراف المستشار أحمد عبد الرحمن المحامى العام لنيابات قنا، تكليف مفتش الأغذية لبيان مدى صلاحية المواد المضبوطة للاستهلاك الآدمى من عدمه وتشكيل لجنة من مديرية وتحريات المباحث حول اتهام تاجر باحتكار 107 أطنان من السلع الغذائية سكر وأرز وزيت وحبسها عن التداول.

 

كان اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من العميد محمد هندى مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن قوة أمنية من مباحث تموين قنا برئاسة المقدم تامر الحفناوى رئيس المباحث من ضبط مركز تعبئة ملك صبرى.ل.ج 43 سنة بتهمة احتكار كمية كبيرة من المواد الغذائية وحبسها عن التداول وحيازة سلع مجهولة المصدر وبدون فواتير بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة حيث تم ضبط 102 طن سكر و5 أطنان أرز وطن و122 كيلوجرام زيت طعام تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

 


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مصر 365

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