أستاذ جراحة عظام: حالات الكسور الناتجة عن الهشاشة تحدث كل 3 ثوانٍ

كتبت أمل علام

قال الدكتور يسرى الهوارى أستاذ جراحة العظام والعمود الفقرى بطب القاهرة، إن هناك كسرا فى العظام يحدث كل 3 ثوانٍ، نتيجة الهشاشة ويكلف الدول مليارات الجنيهات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الخامس للجمعية المصرية لتشوهات العامود الفقرى، والذى يعقد بالتعاون مع الرابطة العربية للعمود الفقرى، والجمعية السويسرية الدولية، فى الفترة من 5 إلى 7 يناير الجارى، أن هناك عدة طرق للوقاية من كسور العمود الفقرى الناتجة عن هشاشة العظام.

وأضاف رئيس المؤتمر الدكتور يسرى الهوارى فى تصريحات خاصة على هامش المؤتمر أنه بالرغم من أن هناك طرقا للوقاية سهلة، وغير مكلفة، مثل محاولة منع السقوط، الذى يحدث لكبار السن من تأثير السن واستخدام الأدوية، ووجود أمراض مصاحبة تساعد على عدم الاتزان، كما أن هناك عوامل داخل المنزل تساعد على منع السقوط، مثل وجود معوقات بالمنزل تساعد كبار السن على عدم السقوط.

وأشار إلى أن الشوارع النوادى والمولات غير مخصصة لكبار السن ووجود الأرضيات الناعمة والمبتلة أحيانا تساعد على السقوط، مشيرا إلى أن مضاعفات السقوط كثيرة خاصة عند مرضى السكر وكبار السن الذين لا يمكن لهم أن يعودوا لحياتهم الطبيعية، بالإضافة إلى أن الكسر يؤدى لتأثير نفسى على المريض.