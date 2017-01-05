مدير أمن المنيا يطالب "التموين" بضخ السلع الأساسيه بالأسواق

المنيا – حسن عبد الغفار

عقد اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا اجتماعا موسعا بحضور مدير المباحث ومفتش الأمن العام وضابط الأمن الوطني، ورئيس مباحث التموين، ووكيل وزارة التموين، ونائب رئيس الغرفة التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية، ومسئولي السلاسل التجارية الكبرى وكبار التجار والموزعين بالمنيا.

وتناول الإجتماع كيفية قيام كل جهة بدورها بهدف السيطرة على الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بسعرها الرسمي بعيداً عن الإحتكار من خلال وضع آلية لتحقيق ذلك عن طريق توفير كافة السلع خاصة الإستراتيجية ( السكر – الزيت – الأرز – المكرونة – اللحوم – الدواجن ) من خلال تحقيق هامش ربح بسيط على جميع تلك السلع وتعويضه في زيادة المبيعات وتوفير السلع بأسعار مخفضة داخل السلاسل الكبرى.

وطرح خلال الاجتماع اقتراحا بعمل شنطة للسلع الإستراتيجية موحدة بجميع السلاسل تكون ركيزة لجذب أعلى عدد من المستهلكين وتحقيق الربح من خلال قيامهم بشرائها والشراء من باقي السلع المعروضة بالسلسة بالاضافة الي التواصل مع الموردين الأساسيين لتلك السلع للوصول لأقل سعر ممكن لها تمهيداً لطرحها في السوق بالسعر المخفض وتنشيط دور جمعيات حماية المستهلك للقيام بدورها في حث التجار على الإلتزام بواجباتهم بعدم المغالاة في الأسعار وتوعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم و تحقيق إنضباط الأسواق ( جملة – نصف جملة – تجزئة ) من خلال تناسب الأسعار وجودة وصلاحية المعروض من السلع .

وطالب مدير الامن بضرورة التصدي لكافة ظواهر مخالفة التشريعات والقوانين التموينية والتي يأتي رأسها ( الغش التجاري – السلع المنتهية الصلاحية - السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والتصدي لكافة صور تسرب السلع المدعمة ( الدقيق – الخبز – أسطوانات الغاز - .. الخ ) لغير مستحقيها وضبط كافة محاولات التلاعب في أسعارها .

وأكد دويدار أن المديرية ستتابع وصول كافة السلع التي يقوم التجار بجلبها من خارج المحافظة شريطة الإفصاح عن الكمية وبيعها بالسعر الرسمي وتحديد الكميات الموجهة لصغار التجار لمتابعتها وإنشاء منافذ للبيع بالأسعار المخفضة وتوافر فيها السلع الإستراتيجية وتلتزم المديرية بتأمينها من خلال التجار ولفت الي ضرورة اضطلاع مديرية التموين بدورها في ضخ كميات من تلك السلع بمنافذها وعددها 71 منفذ ، وكذا في سيارتها المتنقلة وتوجيهها للقرى الأكثر احتياجا .

ووعد وكيل وزارة التموين بذلك بالإضافة لضخ كميات من السلع بالسلاسل التجارية الخاصة حيث التزم الحضور بعرضها في منافذهم وفقأ للسعر المحدد من مديرية التموين .