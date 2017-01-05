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نيابة نقادة تحقق مع تاجر ضبط بمحله 8 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر

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نيابة نقادة تحقق مع تاجر ضبط بمحله 8 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر نيابة نقادة تحقق مع تاجر ضبط بمحله 8 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر

>قنا – هند المغربى

 

تحقق نيابة مركز نقادة  بمحافظة قنا، فى واقعة ضبط أكثر من 8 أطنان مواد غذائية  مجهولة المصدر بسوبر ماركت قبل بيعها بالسوق السوداء .

وتلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارا من العميد محمد هندى مدير المباحث بمداهمة مباحث برئاسة المقدم تامر الحفناوى، سوبر ماركت ملك "سعدى أ م 62 سنة" بمركز نقادة لاتهامة  فى الاتجار فى المواد الغذائية مجهولة المصدر.

وضبط بالسوبر ماركت 150 لفة أرز بإجمالى طن ونصف ، و200 كرتونة معسل مختلفة الاحجام بإجمالى طن ونصف، و100 كرتونة شاي بإجمالى 2 طن،  و15 جوال دقيق فاخر بإجمالى 375 كيلو جرام،  و120 صفيحة زيت طعام بإجمالى طن،  و920 كيلو جرام ، و80 كرتونة زيت طعام ، و25 زجاجة زيت كريستال بإجمالى 150 كيلو جرام، و60 لفة سكر بإجمالى 600 كيلو جرام و8 كرتونة سجائر بإجمالى 4 آلأف علبة قام المتهم بإحتكارها وحبسها عن التداول "مجهولة المصدر" وبدون فواتير تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .

تحرر المحضر رقم 337 جنح مركز نقادة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

 

 


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