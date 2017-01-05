النائب أحمد زيدان ضيف محمود الفقي على راديو مصر

كتبت- إ نجي لطفي

> يستضيف الإذاعي محمود الفقي يوم السبت القادم من خلال برنامجه “بين قوسين” على إذاعة راديو مصر النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن دائرة الساحل و أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس وأصغر أعضاء البرلمان سنا.

ويدور الحوار حول أهم المشاكل المطروحة على الساحة مؤخرا كارتفاع الأسعار وأزمة السكر والأدوية، و سيتطرق الحوار إلى أهم القوانين التي تم إقرارها في مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة .

كما سيقوم النائب أحمد زيدان بالرد على كافة أسئلة المستمعين والتي يستقبلها البرنامج عبر الهاتف او صفحة برنامج بين قوسين على الفيسبوك.

برنامج بين قوسين يذاع أسبوعيا كل يوم سبت في السادسة مساءا وحتي الثامنة على إذاعة راديو مصر.