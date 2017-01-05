السبت.. لطفي لبيب ضيف الستات مايعرفوش يكدبوا على CBC

كتبت – إ نجي لطفي

يستضيف برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني وسهير جودة على شاشة سي بي سي الفنان لطفي لبيب وذلك يوم السبت المقبل في تمام الثالثة عصرا.

> ويتحدث لطفي لبيب خلال الحوار عن الفن ورؤيته للسينما والدراما الآن وما أبرز التحديات التي واجهته خلال رحلته الفنية وكيف تغلب عليها وما المطلوب من الدولة لدعم الفن والفنانين الفترة المقبلة وكيف يرى دور الفن في مواجهة الإرهاب والتحديات أمام الدولة كما يتحدث عن رؤيته للمجتمع المصري الآن وكيف يرى المرأة وما دورها في حياته.

> وفي فقرة أخرى من البرنامج يستضيف الدكتور شادي إسماعيل جراح التجميل في حديث خاص عن التجميل دون جراحة.