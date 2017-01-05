الزمالك يدخل سباق التعاقد مع شيمس بيكلى

كتب - هيثم عويس

دخل الزمالك فى مزاد التعاقد مع الإثيوبى شيمس بيكلى صانع ألعاب بتروجت ، حيث طلب مسئولو الأبيض التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجارى .

كان الأهلى قد طلب التعاقد مع نفس اللاعب خلال الأيام الماضية سواء بالبيع النهائى أو استعارة اللاعب حتى نهاية الموسم بعد فشل الإدارة الحمراء، فى التعاقد مع مهاجم أفريقى سوبر ، وقناعة حسام البدرى المدير الفنى للفريق الأحمر بإمكانيات بيكلى .

ويسعى مسئولو الزمالك إلى رفع السعر على النادى الأهلى ، خاصة وأن الفريق الأبيض يمتلك اكثر من لاعب فى نفس مركز اللاعب ، إلا أنهم يرغبون فى رفع القيمة المالية على غريمه التقليدى مثلما يفعل الأخير فى الصفقات البيضاء .

ومن المقرر أن يرحل الزامبى مايوكا عن صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الحالية حتى يتثنى للفريق الأبيض التعاقد مع أفريقى بديلا له فى ظل تواجد الثنائى ستانلى ومعروف يوسف بالقائمة .