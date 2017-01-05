حمدان بن محمد: أم الإمارات فيض العطاء والخير والكرم

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي، إن "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك هي فيض العطاء والخير والكرم.

وكتب سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر "عندما نتحدث عن عام الخير، فلابد من أن نقف في حضرة أمنا.. أم الامارات. الشيخة فاطمة بنت مبارك فهي فيض العطاء والخير والكرم".

واضاف سموه "كلمات الشيخة فاطمة في تعيين والدتنا الشيخة هند رئيسة بنك الإمارات للطعام لامست قلوب الإماراتيين ممن ينهلون من إرث زايد الخير".

وأهدى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك هذه الكلمات:

> يادولة التاريخ والـمجد الرفيع

> تغريدتي في ام الفخر دوّنتها

شهادة ام أبنـاء دولتـنا جميع

> كانت شهاده رايعـه في بنتـها