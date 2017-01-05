بلدية دبي ترد على إشاعة دجاج ساديا المصاب ببكتيريا السالمونيلا

رداً على ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي حول انتشار مقطع مرئي عبر (الواتس آب) خاص بإتلاف دولة الكويت لشحنات من دجاج ساديا لوجود مرض جابلوا ووجود بكتريا السالمونيلا نوع ( B)، توضح إدارة سلامة الغذاء ببلدية دبي بأن هذا الكلام غير صحيح حيث إن عملية الإتلاف التي تمت في المقطع المصور هي عملية إتلاف عادية تقوم بها الجهات الرسمية بدولة الكويت للأغذية التي تعتبر غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وبغض النظر عن أسباب الإتلاف وهل كان بالإمكان إيجاد طرق بديلة لاستخدام الأغذية بطريقة آمنة إذا لم تكن منتهية الصلاحية، فالتوجهات العلمية والعالمية في وقتنا الحالي تشجع على التقليل من إتلاف الأغذية إن كان استخدامها بطريقة محددة يضمن سلامتها (مثل طبخها أو تصنيعها بصورة تقضي على مصادر الخطورة التي قد تسبب الأمراض).

كما نود الإشارة إلى أن مجرد وجود السالمونيلا في الأغذية غير المطبوخة أو غير المصنعة ليس دليلا على عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إذ يمكن القضاء عليها عبر المعاملات المذكورة أعلاه.

وتوجه بلدية دبي مجموعة من النصائح للجمهور الكريم لتجنب التسمم بالسالمونيلا عند تحضير الدواجن واللحوم النيئة وطبخها، من خلال تفادي ملامسة الدواجن واللحوم النيئة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للطعام الجاهز للأكل أو الذي يؤكل بدون طبخ، وعدم غسل الدجاج واللحوم النيئة لأن السوائل التي تخرج منه ينتقل رذاذها إلى الأغذية وأسطح التحضير، وإذابة الدواجن واللحوم النيئة بطريقة صحيحة عن طريق وضعها في البراد أو في ماء بارد جاري، وطبخ الدواجن واللحوم بشكل جيد ولمدة كافية، وتسخين الأطعمة المطبوخة مسبقاً والمبردة إلى درجة حرارة عالية تصل إلى جميع أجزاء الطعام.

وتناشد بلدية دبي الجمهور إلى التأكد دائماً من صحة هذه الإشاعات عبر التواصل مع الدائرة من خلال” 800900″، مؤكدةً أن جميع الأغذية التي تدخل الإمارة تخضع للكشف الظاهري، كما تأخذ عينات عشوائية بشكل دوري منتظم من الأغذية قبل نزولها للأسواق.