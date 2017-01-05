العلماء يكتشفون عضو جديد داخل بطن الإنسان له تأثير كبير في علاج أمراض الجهاز الهضمي

شيماء مصطفى

في دراسة علمية جديدة قام بها بعض العلماء والباحثون إكتشفوا من خلالها عضوا جديدا لم يتعرف عليه من قبل وهو ” عضوا جديدا” في الجهاز الهضمي لجسم الإنسان والذي قد يكون له تأثيرا كبيرا في علاج أمراض الجهاز الهضمي وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية ” أن العضو الجديد هو عبارة عن أغشية تغلف المعدة والأمعاء والبنكرياس والطحال وغيرها من أجهزة البطن ويكون له تأثير في علاج أمراض الجهاز الهضمي.

وأن الإكتشاف يرجع الي ” كالفين كوفاي ” الباحث في مستشفى جامعة لايمريك في إيرلندا الذي أكد أن الإكتشاف لم يكن معروفا من قبل وأنهم كانوا يعتقدون في السابق أن هذا المساريق يضم أجزاء منفصلة ولكنهم إكتشفوا أنها عبارة عن عضو متصل بالجهاز الهضمي مشيرا بأن لديهم بالفعل تشريح وبنية رئيسية مضيفا أن الجسم البشري يضم حوالي 79 عضوا حاليا وتم بالفعل تحديث كتاب غراي لطب التشريح لتضاف إليه المساريق كعضو جديد داخل حسم الإنسان.

وان المساريق لها دور في الإصابة ببعض الأمراض مثل سرطان القولون أو المستقيم ومرض التهاب الأمعاء وأيضا السمنة ومرض السكر لافتا أن المساريق تتكون من عدد كبير من الأغشية البروتونية بطانة التجويف البطني، والتي تربط المعدة والأمعاء الدقيقة والقولون وغيرها من الأجهزة داخل البطن وأضاف كالفين كوفاي أنه قد إنتهى من الورقة البحثية التي تم مراجعتها وتقييمها علميا بأن هناك عضوا جديدا داخل جسم الإنسان لم يكن معروفا حتى الآن.

شبكةعيونالإخبارية

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