أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنوك هي ما تدفع الإقتصاد وتحمي مصر خلال الفترة الأخيرة -
حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - رئيس بنك مصر :حجم الودائع لدى البنوك تبلغ 2 تريليون و700 مليار جنيه -
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
دوائر أمن ألمانية: حتى الآن لا توجد إشارات على أن تفجيرات دورتموند هجوم إرهابي -
مصدر: إنهاء ندب أستاذ بإعلام الأزهر بسبب سؤال عن مبارك -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : ضحايا الإرهاب من كل فئات المجتمع ولم يرتكبوا جريمة في حق واحد -
مساء dmc - مكرم محمد أحمد ... نحن متواجدون لخدمة الوطن والقارئ والمشاهد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة

العلماء يكتشفون عضو جديد داخل بطن الإنسان له تأثير كبير في علاج أمراض الجهاز الهضمي

  • الصحة
  • 472
Google+ Print
العلماء يكتشفون عضو جديد داخل بطن الإنسان له تأثير كبير في علاج أمراض الجهاز الهضمي العلماء يكتشفون عضو جديد داخل بطن الإنسان له تأثير كبير في علاج أمراض الجهاز الهضمي

في دراسة علمية جديدة قام بها بعض العلماء والباحثون إكتشفوا من خلالها عضوا جديدا لم يتعرف عليه من قبل  وهو ” عضوا جديدا” في الجهاز الهضمي لجسم الإنسان والذي قد يكون له تأثيرا كبيرا في علاج أمراض الجهاز الهضمي وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية ” أن العضو الجديد هو عبارة عن أغشية تغلف المعدة والأمعاء والبنكرياس والطحال وغيرها من أجهزة البطن ويكون له تأثير في علاج أمراض الجهاز الهضمي.

وأن الإكتشاف يرجع الي ” كالفين كوفاي ” الباحث في مستشفى جامعة لايمريك في إيرلندا الذي أكد أن الإكتشاف لم يكن معروفا من قبل وأنهم كانوا يعتقدون في السابق أن هذا المساريق يضم أجزاء منفصلة ولكنهم إكتشفوا أنها عبارة عن عضو متصل بالجهاز الهضمي مشيرا بأن لديهم بالفعل تشريح وبنية رئيسية مضيفا أن الجسم البشري يضم حوالي 79 عضوا حاليا وتم بالفعل تحديث كتاب غراي لطب التشريح لتضاف إليه المساريق كعضو جديد داخل حسم الإنسان.

وان المساريق لها دور في الإصابة ببعض الأمراض مثل سرطان القولون أو المستقيم ومرض التهاب الأمعاء وأيضا السمنة ومرض السكر لافتا أن المساريق تتكون من عدد كبير من الأغشية البروتونية بطانة التجويف البطني، والتي تربط المعدة والأمعاء الدقيقة والقولون وغيرها من الأجهزة داخل البطن وأضاف كالفين كوفاي أنه قد إنتهى من الورقة البحثية التي تم مراجعتها وتقييمها علميا بأن هناك عضوا جديدا داخل جسم الإنسان لم يكن معروفا حتى الآن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع