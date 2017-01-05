مجلس الوزراء: أرسلنا 53 مشروع قانون و45 اتفاقية دولية للبرلمان فى 7 أشهر

كشف مجلس الوزراء أن إجمالى مشروعات القوانين التى أحالتها الحكومة للبرلمان فى الـ7 أشهر الماضية 53 مشروع قانون، وقد وافق مجلس النواب على 28 منها، وتبقى 25 مشروعا يتم دراستها حاليا باللجان الفرعية للبرلمان، كما أحالت الحكومة للبرلمان 45 اتفاقية دولية وافق المجلس على 27 منها بصفة نهائية وتبقى 18 مازالت تحت الدراسة باللجان النوعية للبرلمان.

وأوضح مجلس الوزراء فى تقرير كشف حسابه عن عمل الحكومة خلال الـ7 أشهر الماضية أن هناك 80 ألف مستفيد من المبادرات، التى تشمل برلمان الشباب .

وأوضح التقرير أن هناك 4 برامج تعمل عليهم الحكومة لترسيخ البنية الديمقراطية، من بينها إجراء الانتخابات المحلية والعمل على تطوير البنية الأساسية والمعلوماتية لمجلس النواب والعمل على تعميق المشاركة السياسية للنشء والشباب والتنسيق بين مجلس النواب والحكومة.