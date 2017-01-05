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سقوط عصابة للاتجار بالمخدرات بحوزتها 4 كيلو حشيش قبل ترويجها بحلوان

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سقوط عصابة للاتجار بالمخدرات بحوزتها 4 كيلو حشيش قبل ترويجها بحلوان سقوط عصابة للاتجار بالمخدرات بحوزتها 4 كيلو حشيش قبل ترويجها بحلوان

>كتب إبراهيم أحمد– أحمد حربى

وجهت الأجهزة الأمنية بمنطقة عين شمس، ضربة قاصمة لتجار المخدرات، وأحبطوا محاولتهم لإغراق العاصمة بمخدر الحشيش، حيث تم ضبط 3 متهمين وعثر بحوزتهم على 4 كيلو حشيش، ومبلغ مالى كبير ومشغولات ذهبية وسلاح نارى.

 

ووردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة عين شمس مفادها قيام كل من عبد الحميد.ع.ع.31 سنة طباخ، والسابق اتهامه في القضية رقم 5092 لسنة 2010 جنح مركز نجع حمادى خيانة أمانة والمحكوم عليه فى القضية رقم 16505 لسنة 2015، ، وأحمد.م.ا. 38 سنة بالمعاش، وعبد الرحيم.ع.ح.48 سنة مزارع، والسابق اتهامه في قضيتين أخرهما القضية رقم 1567 لسنة 2002 جنح مركز  طما مخدرات بالاتجار المواد المخدرة وأسلحة نارية.

 

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث القسم والقوة المرافقة من ضبطهم وعثر بحوزتهم على كمية من الحشيش وزنت 4 كيلوجرامات، مبلغ 263 ألف جنيه وبعض المشغولات الذهبية عبارة عن "7 خواتم، حلق، سلسلة" طبنجة ماركة حلوان عيار 9مم مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 54 لسنة 2012 جنح مركز قنا، والسيارة رقم ر ل ع 853 ماركت ميتسوبيشى لانسر سوداء اللون موديل 2016 ملك الثانى.

 

بمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح بقصد الدفاع والمبلغ والمشغولات الذهبية من متحصلات البيع والسيارة لترويج تجارتهم غير المشروعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 


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