أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنوك هي ما تدفع الإقتصاد وتحمي مصر خلال الفترة الأخيرة -
حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - رئيس بنك مصر :حجم الودائع لدى البنوك تبلغ 2 تريليون و700 مليار جنيه -
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
دوائر أمن ألمانية: حتى الآن لا توجد إشارات على أن تفجيرات دورتموند هجوم إرهابي -
مصدر: إنهاء ندب أستاذ بإعلام الأزهر بسبب سؤال عن مبارك -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : ضحايا الإرهاب من كل فئات المجتمع ولم يرتكبوا جريمة في حق واحد -
مساء dmc - مكرم محمد أحمد ... نحن متواجدون لخدمة الوطن والقارئ والمشاهد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بديع والشاطر والكتاتنى و8 آخرين يطعنون على قرار إدراجهم بقوائم الإرهاب

Google+ Print
بديع والشاطر والكتاتنى و8 آخرين يطعنون على قرار إدراجهم بقوائم الإرهاب بديع والشاطر والكتاتنى و8 آخرين يطعنون على قرار إدراجهم بقوائم الإرهاب

>كتب أحمد عبد الهادى

تقدم 11 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بطعن يحمل رقم ٢٠٢١٢ لسنة ٦٣ قضائية، أمام المحكمة الإدارية العليا، مطالبين فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصه بنظر دعوى وقف تنفيذ قرار النائب العام بإدراجهم على قوائم الإرهابيين، وفقا لقانون الكيانات الإرهابية، بما يترتب على ذلك من آثار تتضمن التحفظ على أموالهم، وإحالة الدعوى لمحكمة النقض للفصل فيها.

وتضم قائمة القيادات التى طعنت على إدراجها ضمن قوائم الإرهاب كلا من: محمد بديع المرشد العام للإخوان، وخيرت الشاطر نائب المرشد العام، ومحمد سعد الكتاتنى، ومحمود عزت، ومصطفى عبد العظيم، وعبد الرحيم محمد، وعاطف عبد الجليل، ومحمد عبد العظيم، وأيمن عبد الرؤوف، وأسامة ياسين، وحسام أبو بكر، ورضا فهمى.

وكانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت فى وقت سابق، بعدم اختصاصها بنظر الطعن، وأحالته إلى محكمة النقض، مما حدا بهم إلى إقامة الطعن لإلغاء القرار.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365