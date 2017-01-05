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التليفزيون المصري يحتفل بأعياد الميلاد وينقل القداس على الهواء

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التليفزيون المصري يحتفل بأعياد الميلاد وينقل القداس على الهواء التليفزيون المصري يحتفل بأعياد الميلاد وينقل القداس على الهواء

كتبت-إنجي لطفي
> يقدم التليفزيون المصرى بقنواته الأولى والثانية والفضائية المصرية تغطية إعلامية مميزه للاحتفال بأعياد الميلاد المجيد من خلال تطويع كافة فقراته وبرامجه للاحتفال بعيد الميلاد المجيد كبرامج يوم جديد ، ألوان الطيف ، من ماسبيرو.

كما استعدت القنوات الثانية والفضائية المصرية والفضائية المصرية الموجهة لأمريكا للنقل الحصري لقداس عيد الميلاد المجيد من الكاتدرائية المرقسية الكبري بالعباسية مساء يوم الجمعة 6 يناير الجاري برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية .

التغطية من إخراج ريمون عزمي وصمويل سامي ويقدم صلاة القداس جورج رشاد، كما ستقدم الفضائيات الخاصة القداس نقلاً عن طريق شاشات التليفزيون المصري تحت إشراف مجدى لاشين رئيس قطاع التليفزيون.

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